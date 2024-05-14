Заплативши абонентську плату, пара здійснила три поїздки до Далласа, штат Техас, в надії знайти місце, де захована лампа.

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Зрештою, це таки сталося. За умовами конкурсу вони мали змогу обрати:

мільйон доларів,

або 3 бажання на приблизно таку ж суму.

У результаті, пара обрала бажання.

Які бажання пари здійснилися

Рон сказав, що одне з бажань – зробити пожертву до благодійної організації, яка допомогла йому, коли він був безхатьком.

Для мене це був найбільший подарунок – мати можливість дати їм гроші на це, тому що раніше я був тим, хто брав. Я просто брав, а мені потрібна була допомога і я хотів допомогти,

– наголосив він.

Їхнє друге бажання було менш благодійним, адже тепер вони є власниками мотелю Southwest, який планують відремонтувати.

А третє бажання стало кульмінацією приватного жарту між ними після купівлі фургона Sprinter для собак.

Раніше ми писали про двох подруг зі США, які вирушили на незвичну подорож на іграшкових машинках, плануючи проїхати 804 кілометри уздовж Атлантичного узбережжя.