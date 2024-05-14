Заплатив абонентскую плату, пара совершила три поездки в Даллас, штат Техас, в надежде найти место, где спрятана лампа.

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В конце концов, это таки произошло. По условиям конкурса они имели возможность выбрать:

миллион долларов,

или 3 желания на примерно такую же сумму.

В результате, пара выбрала желание.

Какие желания пары осуществились

Рон сказал, что одно из желаний – сделать пожертвование в благотворительную организацию, которая помогла ему, когда он был бездомным.

Для меня это был самый большой подарок – иметь возможность дать им деньги на это, потому что раньше я был тем, кто брал. Я просто брал, а мне нужна была помощь и я хотел помочь,

– подчеркнул он.

Их второе желание было менее благотворительным, ведь теперь они являются владельцами мотеля Southwest, который планируют отремонтировать.

А третье желание стало кульминацией частной шутки между ними после покупки фургона Sprinter для собак.

Ранее мы писали о двух подругах из США, которые отправились в необычное путешествие на игрушечных машинках, планируя проехать 804 километра вдоль Атлантического побережья.