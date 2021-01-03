Странные и забавные новогодние открытки со свиньями начала 20 века со всего мира
Начните свой новый год с этими милыми винтажными открытками XIX – начала XX века с изображением счастливых и не очень свиней.
Отправляете ли вы друзьям поздравительные праздничные открытки, как это делали в 19 веке викторианцы, которые не считали ничего необычного в том, чтобы послать своим близким поздравление с изображением свиней со словами "Пусть ваше Рождество будет радостным".
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Хотя шампанское ассоциируется с празднованием Нового года с XIX века, большая часть современной викторианской визуальной символики теперь кажется довольно странной. Как утверждает музей Питта Риверса в Оксфордском университете, с конца 19-го до начала 20-го века свиньи были достаточно популярны в качестве талисманов на удачу во Франции, Англии, Ирландии, Германии и Австрии. Поэтому, когда открытки стали популярными в конце 19 века, чему способствовало появление марок, которые облегчили более дешевую почтовую рассылку – свиньи вместе с четырелистным клевером, который символизирует удачу и процветание, появились на новогодних открытках.
Свинья – это джентльмен, который платит за квартиру,
– гласит старая ирландская пословица.
Развлечения 24 предлагают посмотреть коллекцию винтажных поздравительных открыток с изображением свиней с наилучшими новогодними поздравлениями.
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