Почніть свій новий рік з цими милими вінтажними листівками XIX – початку XX століття із зображенням щасливих і не дуже свиней.

Чи відправляєте ви друзям привітальні святкові листівки, як це робили в 19 столітті вікторіанці, які не вважали нічого незвичайного в тому, щоб послати своїм близьким привітання із зображенням свиней зі словами "Нехай ваше Різдво буде радісним".

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Хоча шампанське асоціюється зі святкуванням Нового року з XIX століття, велика частина сучасної вікторіанської візуальної символіки тепер здається досить дивною. Як стверджує музей Пітта Ріверса в Оксфордському університеті, з кінця 19-го до початку 20-го століття свині були досить популярні в якості талісманів на удачу у Франції, Англії, Ірландії, Німеччині та Австрії. Тож, коли листівки стали популярними в кінці 19 століття – чому сприяла поява марок, які полегшили більш дешеву поштову розсилку – свині разом із чотирилисною конюшиною, яка символізуює удачу і процвітання, з'явилися на новорічних листівках.

Свиня – це джентльмен, який платить за квартиру,

– говорить старе ірландське прислів'я.

Розваги 24 пропонують переглянути колекцію вінтажних привітальних листівок із зображенням свиней з найкращими новорічними привітаннями.