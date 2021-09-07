В стиле единорога: в Китае представили роботолошадь, на которой можно ездить

Умного робота-коня анонсировал китайский производитель электрокаров Xpeng Motors. В компании новинку позиционируют, как детский интерактивный продукт.

Как сообщают официальные представители Xpeng Motors, роботолошадь сделана на основе четвероногого робота с плавными движениями. Она может воспринимать окружающую среду в многомерном пространстве и наделена функцией эмоционального взаимодействия.

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Кроме того, умная новинка оснащена камерой, автоматической зарядкой и интеллектуальными системами вождения автомобильного уровня. А при создании необычного робота дизайнеры вдохновлялись единорогами. Из-за того что "лошадь" небольшого размера, она предназначена только для детей. Еще к спине робота можно прикрепить корзину и использовать для перевозки грузов.



В компании новинку позиционируют, как детский интерактивный продукт / Фото iThome



К спине робота можно прикрепить корзину / Фото iThome



В Китае представили роботолошадь, на которой можно ездить / Фото iThome

Новинка пока без названия, а даты выхода и цену в компании не указывают.

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