Як повідомляють офіційні представники Xpeng Motors, робот-кінь зроблений на основі чотириногого робота з плавними рухами. Він може сприймати навколишнє середовище в багатовимірному просторі та наділений функцією емоційної взаємодії.

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Крім того, розумна новинка оснащена камерою, автоматичною зарядкою та інтелектуальними системами водіння автомобільного рівня. А при створенні незвичного робота дизайнери надихалися єдинорогами. Через те що "кінь" невеликого розміру, він призначений тільки для дітей. А ще до спини робота можна прикріпити кошик та використовувати для перевезення вантажів.



У компанії новинку позиціюють, як дитячий інтерактивний продукт / Фото iThome



До спини робота можна прикріпити кошик / Фото iThome



У Китаї представили коня-робота, на якому можна їздити / Фото iThome

Новинка поки без назви, а дати виходу і ціну в компанії не вказують.

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