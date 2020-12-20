Нильский крокодил по имени Генри, который проживает в южноафриканском питомнике Crocworld штата Квазулу-Натал, на днях отметил свое 120-летие.

Как сообщает The Witness, Генри – считается старейшим крокодилом, проживающим в неволе. Недавно крокодилу исполнилось 120 лет, и по этому поводу работники Crocworld устроили Генри шумную вечеринку.

Из мира животных Пикник с хищником: леопард украл бутылку вина и закуски у пары, которая приехала на сафари – фото

В честь 120-летнего юбилея крокодил лакомился любимым мясом, а гостей угощали праздничным тортом.



Генри – самый старый крокодил, который живет в неволе / Фото The Witness

По словам менеджера питомника Джеймса Уиттстока, гигантский крокодил длиной 5 метров и весом 700 кг прибыл в питомник в 1985 году, и на тот момент ему было уже 85 лет. С того момента Генри успел стать отцом более 10 тысяч питомцев от шести самок.



Генри – самый старый крокодил, который живет в неволе / Фото The Witness

В 2017 году Генри был назван вторым старейшим крокодилом в мире, среди живущих в неволе. Первую строчку среди пресмыкающихся-долгожителей занимает австралийский узкорылый крокодил по имени мистер Фреши, скончавшийся в Австралии в 2010 году – ему было примерно 140 лет