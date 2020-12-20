Найстаріший крокодил Генрі, який живе у неволі, святкує 120-річчя: фото, відео
Нільський крокодил на імя Генрі, який проживає у південноафриканському розпліднику Crocworld штату Квазулу-Натал, днями відзначив своє 120-річчя.
Як повідомляє The Witness, Генрі – вважається найстарішим крокодилом, який проживає у неволі. Нещодавно крокодилу виповнилося 120 років, і з цього приводу працівники Crocworld влаштували Генрі гучну вечірку.
Зі сіту тварин Пікнік із хижаком: леопард вкрав пляшку вина та закуски у пари, яка приїхала на сафарі – фото
На честь 120-річного ювілею крокодил ласував улюбленим м'ясом, а гостей пригощали святковим тортом.
Генрі – найстаріший крокодил, який живе у неволі / Фото The Witness
За словами менеджера розплідника Джеймса Уіттстока, гігантський крокодил довжиною 5 метрів та вагою 700 кг прибув в розплідник у 1985 році, і на той момент йому було вже 85 років. З того моменту Генрі встиг стати батьком понад 10 тисяч вихованців від шести самок.
Генрі – найстаріший крокодил, який живе у неволі / Фото The Witness
В 2017 році Генрі було названо другим найстарішим крокодилом у світі, серед тих, що живуть у неволі. Першу сходинку серед плазунів-довгожителів займає австралійський вузькорилий крокодил на ім'я містер Фреші, який помер в Австралії в 2010 році — йому було приблизно 140 років
Поділитися новиною
-
Чим поява сендвіча завдячує азартним іграм: цікава історія2 грудня 2020 , 15:55
-
"Сам удома": деталі фільму, які помітили лише спостережливі глядачі – цікава добірка16 грудня 2020 , 17:19
-
Пікнік із хижаком: леопард вкрав пляшку вина та закуски у пари, яка приїхала на сафарі – фото17 грудня 2020 , 21:48