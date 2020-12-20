Нільський крокодил на імя Генрі, який проживає у південноафриканському розпліднику Crocworld штату Квазулу-Натал, днями відзначив своє 120-річчя.

Як повідомляє The Witness, Генрі – вважається найстарішим крокодилом, який проживає у неволі. Нещодавно крокодилу виповнилося 120 років, і з цього приводу працівники Crocworld влаштували Генрі гучну вечірку.

Зі сіту тварин Пікнік із хижаком: леопард вкрав пляшку вина та закуски у пари, яка приїхала на сафарі – фото

На честь 120-річного ювілею крокодил ласував улюбленим м'ясом, а гостей пригощали святковим тортом.



Генрі – найстаріший крокодил, який живе у неволі / Фото The Witness

За словами менеджера розплідника Джеймса Уіттстока, гігантський крокодил довжиною 5 метрів та вагою 700 кг прибув в розплідник у 1985 році, і на той момент йому було вже 85 років. З того моменту Генрі встиг стати батьком понад 10 тисяч вихованців від шести самок.



Генрі – найстаріший крокодил, який живе у неволі / Фото The Witness

В 2017 році Генрі було названо другим найстарішим крокодилом у світі, серед тих, що живуть у неволі. Першу сходинку серед плазунів-довгожителів займає австралійський вузькорилий крокодил на ім'я містер Фреші, який помер в Австралії в 2010 році — йому було приблизно 140 років