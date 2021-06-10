В США монахиня украла у католической школы более 800 000 долларов и потратила их на казино

79-летняя монахиня Мэри Маргарет Крейпер, бывшая директор католической школы в Калифорнии, призналась, что регулярно воровала деньги с пожертвований на собственные нужды, в том числе и на азартные игры. За 10 лет она присвоила 835 тысяч долларов.

Мере Маргарет Крейпер дала обет и стала монахиней в возрасте 18 лет. Она провела в религиозном ордене 59 лет, 28 из которых – руководила католической школой. О ее мошенничестве стало известно в ходе проверки после того, как в 2018 году женщина вышла на пенсию.

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По данным прокуратуры, монахиня фальсифицировала ежемесячные и ежегодные отчеты школьной администрации, что давало ей возможность сохранить доступ к финансам и контроль над ними. Кроме того, бывшая директор проинструктировала других работников школы, как изменять и уничтожать финансовые записи.

Она переводила деньги со счетов школьных пожертвований и взносов за обучение на сберегательный счет, который покрывал расходы на жизнь монахинь. Большую часть из них она использовала самостоятельно – на развлечения в казино и погашение долгов на кредитных карточках.

Адвокаты госпожи Крейпер сообщили, что она раскаивается и очень сожалеет о причиненном ею вреде.

Она взяла на себя полную ответственность за то, что сделала, как только столкнулась с проблемой. Она сотрудничала с правоохранительными органами и архиепископией,

– отметили адвокаты монахини.

Теперь Мэри Маргарет Крейпер ждет судебный процесс. Он начнется 1 июля. По предварительным данным, женщине грозит наказание до 40 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.