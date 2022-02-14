Spice Girls снова вместе: LEGO анонсировала набор культовой девичьей группы

14 февраля 2022 , 06:40
Читати новину українською

Источник:

LEGO

Известная датская компания по производству игрушек LEGO объявила о выпуске нового набора – Spice Girl Tribute. Он посвящен 25-летию выхода второго студийного альбома группы "Spiceworld".

Таким образом LEGO решила порадовать поклонников самой культовой женской группы и отметить юбилейный год выпуска альбома Spice Girls "Spiceworld".

Это интересно Лучше уволиться: 10 курьезных фото людей, у которых случился плохой рабочий день

Конструктор насчитывает 578 деталей, высота каждой фигурки – примерно 8 сантиметров. В новый набор войдут пять участниц группы:

  • Эмма Бантон;
  • Джерри Холливелл;
  • Мелани Си (Мелани Чисхолм);
  • Мел Би (Мелани Браун);
  • Виктория Бекхэм.

Все когда-нибудь случается впервые, и сегодня я могу рассказать, что Spice Girls – первые настоящие люди, которых превратили в Lego,
написала в своем твиттере участница Spice Girls Мелани Си.

 

Стоит отметить, это впервые, когда героями коллекции BrickHeadz от LEGO стали реальные люди. Ведь до этого игрушки выходили только с вымышленными персонажами.

LEGO анонсировала набор культовой девчачьей группы Spice Girl / Фото LEGO

LEGO анонсировала набор культовой девчачьей группы Spice Girl / Фото LEGO

LEGO анонсировала набор культовой девчачьей группы Spice Girl / Фото LEGO

LEGO анонсировала набор культовой девчачьей группы Spice Girl / Фото LEGO

Набор LEGO Spice Girl Tribute будет доступен покупателям с 1 марта 2022 года. Стоимость – 50 евро (1600 гривен).
Автор: Тата Шаргородська