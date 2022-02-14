Spice Girls снова вместе: LEGO анонсировала набор культовой девичьей группы
Источник:LEGO
Известная датская компания по производству игрушек LEGO объявила о выпуске нового набора – Spice Girl Tribute. Он посвящен 25-летию выхода второго студийного альбома группы "Spiceworld".
Таким образом LEGO решила порадовать поклонников самой культовой женской группы и отметить юбилейный год выпуска альбома Spice Girls "Spiceworld".
Это интересно Лучше уволиться: 10 курьезных фото людей, у которых случился плохой рабочий день
Конструктор насчитывает 578 деталей, высота каждой фигурки – примерно 8 сантиметров. В новый набор войдут пять участниц группы:
- Эмма Бантон;
- Джерри Холливелл;
- Мелани Си (Мелани Чисхолм);
- Мел Би (Мелани Браун);
- Виктория Бекхэм.
Все когда-нибудь случается впервые, и сегодня я могу рассказать, что Spice Girls – первые настоящие люди, которых превратили в Lego,
– написала в своем твиттере участница Spice Girls Мелани Си.
Стоит отметить, это впервые, когда героями коллекции BrickHeadz от LEGO стали реальные люди. Ведь до этого игрушки выходили только с вымышленными персонажами.
LEGO анонсировала набор культовой девчачьей группы Spice Girl / Фото LEGO
LEGO анонсировала набор культовой девчачьей группы Spice Girl / Фото LEGO
LEGO анонсировала набор культовой девчачьей группы Spice Girl / Фото LEGO
LEGO анонсировала набор культовой девчачьей группы Spice Girl / Фото LEGOНабор LEGO Spice Girl Tribute будет доступен покупателям с 1 марта 2022 года. Стоимость – 50 евро (1600 гривен).