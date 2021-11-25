Специально для перфекционистов: 15 случаев, когда вещи идеально подходили друг другу
Источник:Reddit
В известном выражении говорится, что ничего идеального не существует. Однако иногда жизнь опровергает этот факт, доказывая противоположное.
В онлайн-сообществе Perfect Fit на развлекательном портале Reddit публикуют фото именно таких случаев. Действительно удивляет и поражает, когда вещи, которые, казалось бы, не имеют ничего общего, вдруг идеально подходят друг другу. Тогда и закрадывается мнение, что они были созданы ради таких моментов.
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"Похоже, они сняли мерки с коробок хлопьев"
Фото Reddit / Electronic_Film31
"То, что я люблю в уборке больше всего"
Фото Reddit / Frederic36
"Amazon удивляет меня каждый раз"
Фото Reddit / GlutenRich
"Это слишком хорошо, чтобы быть правдой"
Фото Reddit / KFAndroid
"Случайно нажал кнопку двойной порции"
Фото Reddit / CeeMX
"Хорошая посадка"
Фото Reddit / LopsidedCauliflower8
"Идеально"
Фото Reddit / Schofsky
"Почти невозможно"
Фото Reddit / ultra_mario
"Лучший момент"
Фото Reddit / Sashwatkoaak
"Кусочек пепперони идеально поместился в колечко лука"
Фото Reddit / HiItsLust
"Просто волшебно"
Фото Reddit / bf3247
"Лист упал в канализацию"
Фото Reddit / yoshi-marnef
"Яйцо идеальной формы"
Фото Reddit / Crimpshrine27
"Две коробки с хлопьями и моя сумка для покупок"
Фото Reddit / HeySquirrelFriends
"Эталонный бутерброд"
Фото Reddit / Firvulag