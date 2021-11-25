В онлайн-спільноті Perfect Fit на розважальному порталі Reddit публікують фото саме таких випадків. Справді дивує і вражає, коли речі, які, здавалося б, не мають нічого спільного, раптом ідеально пасують один одному. Тоді й закрадається думка, що вони були створені заради таких моментів.
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"Схоже, вони зняли мірки з коробок пластівців"
Фото Reddit / Electronic_Film31
"Те, що я люблю в прибиранні найбільше"
Фото Reddit / Frederic36
"Amazon дивує мене щоразу"
Фото Reddit / GlutenRich
"Це занадто добре, щоб бути правдою"
Фото Reddit / KFAndroid
"Випадково натиснув кнопку подвійної порції"
Фото Reddit / CeeMX
"Хороша посадка"
Фото Reddit / LopsidedCauliflower8
"Ідеально"
Фото Reddit / Schofsky
"Майже неможливо"
Фото Reddit / ultra_mario
"Найкращий момент"
Фото Reddit / Sashwatkoaak
"Шматочок пепероні ідеально вмістився у кільце цибулі"
Фото Reddit / HiItsLust
"Просто чарівно"
Фото Reddit / bf3247
"Листок впав у каналізацію"
Фото Reddit / yoshi-marnef
"Яйце ідеальної форми"
Фото Reddit / Crimpshrine27
"Дві коробки з пластівцями і моя сумка для покупок"
Фото Reddit / HeySquirrelFriends
"Еталонний бутерброд"
Фото Reddit / Firvulag