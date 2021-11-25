В онлайн-спільноті Perfect Fit на розважальному порталі Reddit публікують фото саме таких випадків. Справді дивує і вражає, коли речі, які, здавалося б, не мають нічого спільного, раптом ідеально пасують один одному. Тоді й закрадається думка, що вони були створені заради таких моментів.

Це цікаво Гра, в якій об'єдналися слоти і бінго: що потрібно знати про Slingo

"Схоже, вони зняли мірки з коробок пластівців"

Фото Reddit / Electronic_Film31

"Те, що я люблю в прибиранні найбільше"

Фото Reddit / Frederic36

"Amazon дивує мене щоразу"

Фото Reddit / GlutenRich

"Це занадто добре, щоб бути правдою"

Фото Reddit / KFAndroid

"Випадково натиснув кнопку подвійної порції"

Фото Reddit / CeeMX

"Хороша посадка"

Фото Reddit / LopsidedCauliflower8

"Ідеально"

Фото Reddit / Schofsky

"Майже неможливо"

Фото Reddit / ultra_mario

"Найкращий момент"

Фото Reddit / Sashwatkoaak

"Шматочок пепероні ідеально вмістився у кільце цибулі"





Фото Reddit / HiItsLust

"Просто чарівно"

Фото Reddit / bf3247

"Листок впав у каналізацію"

Фото Reddit / yoshi-marnef

"Яйце ідеальної форми"

Фото Reddit / Crimpshrine27

"Дві коробки з пластівцями і моя сумка для покупок"

Фото Reddit / HeySquirrelFriends

"Еталонний бутерброд"

Фото Reddit / Firvulag