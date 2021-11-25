В онлайн-сообществе Perfect Fit на развлекательном портале Reddit публикуют фото именно таких случаев. Действительно удивляет и поражает, когда вещи, которые, казалось бы, не имеют ничего общего, вдруг идеально подходят друг другу. Тогда и закрадывается мнение, что они были созданы ради таких моментов.

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"Похоже, они сняли мерки с коробок хлопьев"

Фото Reddit / Electronic_Film31

"То, что я люблю в уборке больше всего"

Фото Reddit / Frederic36

"Amazon удивляет меня каждый раз"

Фото Reddit / GlutenRich

"Это слишком хорошо, чтобы быть правдой"

Фото Reddit / KFAndroid

"Случайно нажал кнопку двойной порции"

Фото Reddit / CeeMX

"Хорошая посадка"

Фото Reddit / LopsidedCauliflower8

"Идеально"

Фото Reddit / Schofsky

"Почти невозможно"

Фото Reddit / ultra_mario

"Лучший момент"

Фото Reddit / Sashwatkoaak

"Кусочек пепперони идеально поместился в колечко лука"





Фото Reddit / HiItsLust

"Просто волшебно"

Фото Reddit / bf3247

"Лист упал в канализацию"

Фото Reddit / yoshi-marnef

"Яйцо идеальной формы"

Фото Reddit / Crimpshrine27

"Две коробки с хлопьями и моя сумка для покупок"

Фото Reddit / HeySquirrelFriends

"Эталонный бутерброд"