Спасение Саймона: авторы "Охотников за приведениями" сняли новогоднюю короткометражку на iPhone

Известные режиссеры отец и сын Райтманы представили снятое на iPhone 13 Pro новогоднее кино. В коротком ролике повествуется милая история дружбы девочки и снеговика, с предсказуемо увлекательной финальной сценой

На носу зимние праздники – самое время заряжаться праздничным настроением. Поэтому Apple выпустила свой ежегодный праздничный короткометражный фильм. На своем канале в ютубе компания опубликовала одну из самых замечательных рождественских историй "Saving Simon" ("Спасение Саймона").

Это интересно Символы в игральных автоматах: какими они бывают и что означают

Ролик был полностью снят на iPhone 13 Pro голливудскими режиссерами Айваном Райтманом и его сыном Джейсоном.

Мысль о том, что вы можете просто взять свой телефон и начать снимать фильм, приводит меня в восторг. Это устройство для рассказывания историй просто лежит у вас в кармане. Это позволяет каждому увидеть истории из других культур, что сближает нас всех,

– сказал Джейсон Райтман.

В трехминутном видео показали, как маленькая девочка и ее семья пытаются в течение года приложить героические усилия, чтобы спасти снеговика Саймона.

Спасение Саймона: смотреть онлайн

Впоследствии планируют представить 60-секундную версию короткометражного фильма, которая будет транслироваться в эфире и на онлайн-телевидении, а также 6-ти и 15-тисекундные варианты для социальных сетей и диджитал технологий.

К теме Мотивация злодея раскрыта: в сети показали эксклюзивные вырезанные сцены с "Веном 2: Карнаж"

На своем канале Apple также опубликовала видео "создание". В нем идет речь о технологиях, используемых для улучшения возможностей создания видео iPhone, таких, как фильтры ND, прикрепленные линзы и держатели телефонов.

Спасение Саймона – за кадром: смотреть онлайн

Айван Райтман известен тем, что снял первые две части "Охотников за привидениями", а его сын Джейсон снял новую часть – "Охотники за привидениями: Наследники". Показ последнего стартовал на больших экранах 18 ноября 2021 года.