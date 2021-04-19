Как собака реагирует на Дарта Вейдера в "Звездных войнах": смешное видео стало вирусным
Пользовательница тиктока по имени Элли опубликовала в сети смешное видео со своей собакой. Они с любимцем смотрели фильм из франшизы "Звездные войны", пока на экране не появился Дарт Вейдер. Реакция собаки рассмешила весь интернет.
Источник:тікток rustymetalcreation
Девушка и ее золотистый ретривер спокойно сидели на диване и смотрели киноленту "Звездные войны: Новая надежда". Собака с интересом наблюдала за происходящим на экране.
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Вдруг по телевизору показали Дарта Вейдера, и его появление сильно обеспокоило хвостатого. Он поднялся на лапы, спрыгнул с дивана и спрятался за ним. Но, несмотря на испуг, собака продолжала внимательно смотреть кино.
Пользовательница опубликовала 2 версии этого видео – с наложенной музыкой и оригинальную запись. Эти ролики собрали 1 и 5,6 миллиона просмотров в тиктоке соответственно, а также разошлись по другим социальным сетям. Кроме того, видео стали первыми на странице Элли в тиктоци и обеспечили ей быструю популярность – за 2 недели за приключениями девушки с ретривером начали следить 37 тысяч человек.
На видео с реакцией собаки на Дарта Вейдера обратил внимание американский актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в киносаге "Звездные войны". Он сделал репост ролика на своей странице в твиттере.
Умная собака. Жаль, что я не догадался спрятаться за диваном, когда впервые встретился с ним,
– написал актер.
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