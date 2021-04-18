Пользовательница тиктока по имени Аниса опубликовала забавный ролик, сьемки которого пошли не по плану. Они с подругой хотели снять танцевальное видео, но заметили рядом с собой обезьянку. Девушки решили уступить ей место и посмотреть, что же будет дальше.

Животное появилось почти сразу после того, как девушки начали танцевать. Обезьяна села позади и с интересом наблюдала за подругами. Одна из них заметила ее первой, и быстро выбежала из кадра. Вторая девушка тоже сориентировалась и последовала за подругой.

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Когда обезьянка осталась одна, она не растерялась, а подошла и прикоснулась к телефону. Гаджет упал на пол, но она не оставила его, и подняла. После этого видео оборвалось.

Это короткое и динамичное видео быстро стало вирусным в сети. Меньше чем за неделю оно собрало 22,3 миллиона просмотров и 3,6 миллиона лайков. Пользователи тиктока также оставили тысячи веселых комментариев, в которых попытались отгадать мысли обезьяны. Вот некоторые из них: