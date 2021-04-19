Користувачка тіктоку на ім'я Еллі опублікувала в мережі кумедне відео зі своїм собакою. Вони з улюбленцем дивилися фільм з франшизи "Зоряні війни", аж поки на екрані не з'явився Дарт Вейдер. Реакція собаки розсмішила весь інтернет.

Дівчина та її золотистий ретривер спокійно сиділи на дивані та переглядали кінострічку "Зоряні війни: Нова надія". Собака з цікавістю спостерігав за тим, що відбувалося на екрані.

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Раптом по телевізору показали Дарта Вейдера, і його поява неабияк стурбувала хвостатого. Він піднявся на лапи, зістрибнув з дивана та заховався за ним. Попри переляк, собака продовжував уважно дивитися кіно.

Користувачка опублікувала 2 версії цього відео – з вмонтованою музикою та оригінальний запис. Ці ролики назбирали 1 та 5,6 мільйона переглядів у тіктоці відповідно, а також розійшлися іншими соціальними мережами. Крім того, відео стали першими на сторінці Еллі в тіктоці і забезпечили їй швидку популярність – за 2 тижні за пригодами дівчини з ретривером почали стежити 37 тисяч людей.

На відео з реакцією собаки на Дарта Вейдера звернув уваги американський актор Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвокера у кіносазі "Зоряні війни". Він зробив репост ролика на своїй сторінці у твітері.

Розумний собака. Шкода, що я не здогадався заховатися за диваном, коли вперше зустрівся з ним,

– написав актор.