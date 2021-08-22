Сняли пародию на серию GTA: футбольный клуб необычным образом представил нового игрока

Испанская футбольная команда Real Betis подписала контракт с новым игроком. Объявить об этом в клубе решили видеопародией на игру GTA.

Необычный юмористический ролик был опубликован на странице команды в твиттере 19 августа. Таким образом, испанский клуб Ла Лиги Real Betis объявил о подписании контракта с аргентинским защитником Германом Пеццеллой.

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GTA IV: Real Betis Edition – именно так называется видео, что пародирует игры Grand Theft Auto 4 и Grand Theft Auto: San Andreas. В ролике присутствуют и неловкие движения, и вид из-за спины, и интерфейс из игры. Главную роль в видео сыграл нападающий Real Betis Айтор Руибаль – ему пришлось выполнить ряд важных миссий и различных задач. В конце видео на стадионе он передает клубную футболку новичку Герману Пеццелле.

Болельщики очень тепло встретили видео. Кроме того, любители футбола утверждают, что видео испанского клуба считается одним из лучших объявлений о трансферах в истории.

GTA IV: Real Betis Edition: смотреть онлайн видеопародию

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