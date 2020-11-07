Когда кулинария – не твое: подборка фото людей из сети, которые потерпели неудачу на кухне
На кухне отвлекаться не стоит, и не важно готовите вы сложный кулинарный шедевр или банальную яичницу на завтрак. Не верите? Посмотрите эти фото!
Люди в сети чато делятся фотографиями своих кулинарных неудач. BoredPanda собрали подборку самых смешных курьезов.
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"Моя сестра приготовила картошку фри"
"Друг прислал мне это фото. Композиция: папа пытался сделать вино"
"Милый, я нашла ложку"
"Утром я сварила это яйцо. Похоже, что-то пошло не так"
"Меня никогда не позовут замуж"
"Сегодня моя жена готовила кукурузу на гриле. На протяжении 2,5 часов"
"Кажется, пора в отпуск. Я час не понимала, почему не кипит бульон"
"Вам это понравится. Сегодня я испекла пирог. А потом уронила его"
"Это первая индейка, приготовленная моей сестрой"
"Поставьте тесто в холодильник на ночь и до утра оно поднимется"
"Кажется, я слишком сильно надавил на нож"
"Это была попытка приготовить цветочные блинчики, но больше похоже на бактерии коронавируса"
"Я выбрала самую большую форму для выпечки, которая у меня была, но этот хлеб все равно захотел на волю"
"Забыл, что поставил яйца вариться. Звук взрыва напомнил мне"
"Я попросила своего парня испечь круассаны"
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