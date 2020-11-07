На кухне отвлекаться не стоит, и не важно готовите вы сложный кулинарный шедевр или банальную яичницу на завтрак. Не верите? Посмотрите эти фото!

Люди в сети чато делятся фотографиями своих кулинарных неудач. BoredPanda собрали подборку самых смешных курьезов. Смотрите также: Ожидание VS реальность: когда хотел испечь торт, как в интернете, но что-то пошло не так "Моя сестра приготовила картошку фри" "Друг прислал мне это фото. Композиция: папа пытался сделать вино" "Милый, я нашла ложку" "Утром я сварила это яйцо. Похоже, что-то пошло не так" "Меня никогда не позовут замуж" "Сегодня моя жена готовила кукурузу на гриле. На протяжении 2,5 часов" "Кажется, пора в отпуск. Я час не понимала, почему не кипит бульон" "Вам это понравится. Сегодня я испекла пирог. А потом уронила его" "Это первая индейка, приготовленная моей сестрой" "Поставьте тесто в холодильник на ночь и до утра оно поднимется" "Кажется, я слишком сильно надавил на нож" "Это была попытка приготовить цветочные блинчики, но больше похоже на бактерии коронавируса" "Я выбрала самую большую форму для выпечки, которая у меня была, но этот хлеб все равно захотел на волю" "Забыл, что поставил яйца вариться. Звук взрыва напомнил мне" "Я попросила своего парня испечь круассаны"