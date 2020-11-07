На кухні відволікатись не варто, і не важливо готуєте ви складний кулінарний шедевр чи банальну яєшню на сніданок. Не вірите? Перегляньте ці фото!

Люди в мережі часто діляться фотографіями свої кулінарних невдач. BoredPanda зібрали добірку найсмішніших курйозів. Перегляньте також: Очікування VS реальність: коли намагався спекти торт, як в інтернеті, але щось пішло не так "Моя сестра приготувала картоплю фрі" "Друг надіслав мені це фото. Композиція: тато намагався зробити вино" "Милий, я знайшла ложку" "Вранці я зварила це яйце. Схоже, щось пішло не так" "Мене ніколи не покличуть заміж" "Сьогодні моя дружина готувала кукурудзу на грилі. Протягом 2,5 годин" "Здається, час у відпустку. Я годину не розуміла, чому не кипить бульйон" "Вам це сподобається. Сьогодні я спекла пиріг. А потім впустила його з рук" "Це перша індичка, приготована моєю сестрою" "Поставте тісто в холодильник на ніч і до ранку воно підніметься" "Здається, я занадто сильно натиснув на ніж" "Це була спроба приготувати квіткові млинці, але більше схоже на бактерії коронавірусу" "Я обрала найбільшу форму для випічки, яку мала, але цей хліб все одно захотів на свободу" "Забув, що поставив яйця варитися. Звук вибуху нагадав мені" "Я попросила свого хлопця спекти круасани"