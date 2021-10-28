Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский на своих страницах в сети. Бизнесмен показал новый продукт с логотипом банка и назвал его "лучшим банковским пивом в мире".

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На сайте пивоварни пива еще нет в продаже. Поэтому пока неизвестно где можно будет приобрести напиток от monobank. Однако 20 счастливчиков могут получить несколько баночек от Олега Гороховского за репост в инстаграме.

Пожалуй, лучшее банковское пиво в мире. Если любите пиво, делитесь постом в сторис и 20 подписчикам отправлю на пробу пару баночек. Не забудьте тегнуть меня и monobank.ua,

– написал в публикации Олег Гороховский.



monobank выпустил собственное пиво / Фото з інстаграму Олега Гороховского

Дизайн новой продукции разработан совместно с рекламным агентством GRAPE. Об этом на свое странице в фейсбуке рассказал директор по маркетингу Анатолий Рогальский.

Как-то мы с GRAPE сделали пост в инстаграме monobank о дизайне продукта "Банка". Одним из вариантов "рабочего прототипа" продукта была пивная банка. Нас забросали комментариями "Где взять такое пиво". Вот, пожалуйста,

– написал Анатолий Рогальский.

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