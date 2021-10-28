Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський на своїх сторінках у мережі. Бізнесмен показав новий продукт з логотипом банку та назвав його "найкращим банківським пивом у світі".

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На сайті броварні пива ще немає у продажу. Тож поки що невідомо, де можна буде придбати напій від monobank. Проте 20 щасливчиків можуть отримати декілька баночок від Олега Гороховського за репост у інстаграмі.

Мабуть, найкраще банківське пиво в світі. Якщо любите пиво, діліться постом у сторіс і 20 підписникам відправлю на пробу пару баночок. Не забудьте тегнути мене та monobank.ua,

– написав у дописі Олег Гороховський.



monobank випустив власне пиво / Фото з інстаграму Олега Гороховського

Дизайн нової продукції розроблений спільно з рекламним агентством GRAPE. Про це на свої сторінці у фейсбуці розповів директор з маркетингу Анатолій Рогальський.

Якось ми з GRAPE зробили пост в інстаграмі monobank про дизайн продукту "Банка". Одним з варіантів "робочого прототипу" продукту була пивна банка. Нас закидали коментарями "Де взяти таке пиво". Ось, будь ласка,

– написав Анатолій Рогальський.

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