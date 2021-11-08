Сколько в реальном мире стоил бы дом из "Симпсонов"

Поклонники мультсериала "Симпсоны" хорошо знают, что знаменитая семейка жила в красивом двухэтажном доме с подвалом. Если бы он существовал в реальном мире, желающих пожить в нем было бы немало.

Эксперты из американского риэлтерского агентства Garretts Real Estate Group поинтересовались, сколько стоило бы такое удовольствие, и подсчитали стоимость дома Симпсонов. Они учитывали планировку дома, инфраструктуру и стоимость похожих проданных домов в Спрингфилде, в Орегоне, ведь события мультфильма происходили в городе с таким же названием.

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По словам риэлторов, двухэтажный дом Симпсонов занимает площадь 204 квадратных метра. На первом этаже – гостиная, столовая, кухня, техническое помещение и еще одна комната. На втором – 4 спальни и 2 ванные комнаты. Также в распоряжении персонажей есть подвал с сауной, гараж и внешний двор.



Планировка первого этажа дома Симпсонов / Иллюстрация Garretts Real Estate Group

Не менее важна инфраструктура района, где живут Симпсоны. Недалеко от их дома находятся международный аэропорт, больница, начальная школа, магазины и даже музеи.

Проанализировав все характеристики, влияющие на стоимость дома, эксперты определили, что дом Симпсонов ориентировочно стоит 449 900 долларов (11,7 миллиона гривен) – по 2205 долларов (57,5 тысячи гривен) за квадратный метр. Но учитывая, что семья жила в этом доме с конца 1980-х годов, Симпсоны, вероятно, могли приобрести его гораздо дешевле.