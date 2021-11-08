Експерти з американської рієлторської агенції Garretts Real Estate Group поцікавилися, скільки коштувало б таке задоволення, і підрахували вартість будинку Сімпсонів. Вони враховували планування дому, довколишню інфраструктуру та вартість схожих проданих будинків у Спрингфілді, в Орегоні, адже події мультфільму відбувалися у місті з такою ж назвою.

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За словами рієлторів, двоповерховий будинок Сімпсонів займає площу 204 квадратних метри. На першому поверсі – вітальня, їдальня, кухня, технічне приміщення та ще одна кімната. На другому – 4 спальні та 2 ванних кімнати. Також у розпорядженні персонажів є підвал із сауною, гараж та зовнішній двір.



Планування першого поверху будинку Сімпсонів / Ілюстрація Garretts Real Estate Group

Не менш важливою є інфраструктура району, де живуть Сімпсони. Неподалік від їхнього будинку є міжнародний аеропорт, лікарня, початкова школа, магазини та навіть музеї.

Проаналізувавши усі характеристики, які впливають на вартість будинку, експерти визначили, що дім Сімпсонів орієнтовно коштує 449 900 доларів (11,7 мільйона гривень) – по 2205 доларів (57,5 тисяч гривень) за квадратний метр. Але враховуючи те, що родина жила у цьому домі з кінця 1980-х років, Сімпсони, ймовірно, могли придбати його набагато дешевше.