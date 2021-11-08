Эксперты из американского риэлтерского агентства Garretts Real Estate Group поинтересовались, сколько стоило бы такое удовольствие, и подсчитали стоимость дома Симпсонов. Они учитывали планировку дома, инфраструктуру и стоимость похожих проданных домов в Спрингфилде, в Орегоне, ведь события мультфильма происходили в городе с таким же названием.

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По словам риэлторов, двухэтажный дом Симпсонов занимает площадь 204 квадратных метра . На первом этаже – гостиная, столовая, кухня, техническое помещение и еще одна комната. На втором – 4 спальни и 2 ванные комнаты. Также в распоряжении персонажей есть подвал с сауной, гараж и внешний двор.



Планировка первого этажа дома Симпсонов / Иллюстрация Garretts Real Estate Group

Не менее важна инфраструктура района, где живут Симпсоны. Недалеко от их дома находятся международный аэропорт, больница, начальная школа, магазины и даже музеи.