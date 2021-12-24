Шок для мозга: назвали лучшие оптические иллюзии 2021 года

Конкурс Illusion of the Year ежегодно выбирает самые лучшие и интересные оптические иллюзии. Пришла пора подводить итоги уходящего года, поэтому наконец-то стали известны победители среди оптических иллюзий, которые удивляли мир в 2021-м.

Десятку лучших из заявок, которые подавали пользователи, определяли бесстрастные судьи, а вот тройку победителей выбирали с помощью общего онлайн-голосования.

На тему Обман зрения: 20 странных фотографий, которые трудно понять с первого взгляда

#1 Призрачная королева

В центре иллюзии – шахматная доска и ее отражение. Однако фигура ферзя видна только в зеркале, на доске ее вроде бы нет. Как это возможно?

Лучшая иллюзия года – призрачная королева: смотрите видео



Ответ – эффект иллюзии достигается с помощью использования замаскированного под доску "плаща", закрывающего королеву для определенного угла зрения.

#2 Иллюзия комнаты

Иллюзия состоит в том, что когда зритель смотрит на изображение комнаты, оно кажется статическим. Однако, если сравнить начальную и конечную картинки, они будут существенно отличаться.

Иллюзия комнаты – вторая из лучших: смотрите видео



Ответ – иллюзия комнаты является примером "слепоты к изменениям". Изображение комнаты медленно и постепенно меняется – некоторые вещи исчезают, другие наоборот появляются. Но заметить это можно, только если сосредоточенно смотреть на один предмет. ​

#3 Двойные кольца

В ролике показано, как два кольца вращаются на 360 градусов на расстоянии друг от друга. Но, если расположить их поближе, будет казаться, что они совершают только полоборота.

Двойные кольца – третья иллюзия-победительница 2021 года: смотрите видео



Ответ – мозг, опираясь на законы физики, отрицает то, что кольца могут пересекаться, поэтому зрительная система видит только полоборота. Если же одно из колец "продырявить" так, чтобы другое могло проходить через отверстия, или хотя бы допустить возможность их пересечения, вы снова увидите, что они вращаются на 360 градусов.