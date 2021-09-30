Об этом случае певица сообщила в своем инстаграме. В сториз Шакира разместила видео, где показала свою разорванную сумку, однако лица на кадрах видно не было. В ролике она рассказала, что на нее "напала" пара свиней, которые нагло украли ее сумку, где находился ее мобильный телефон.

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Однако известно, что обладательница премии "Грэмми" и ее сын не пострадали. А вот вещам певицы досталось. Шакира попыталась дать отпор грабителям, но кабаны были хитрее и проворнее. Впоследствии сумку удалось найти в лесу – всю грязную.

Посмотрите, как два кабана, которые напали на меня в парке, испортили мою сумку,

– говорит певица на видео.

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