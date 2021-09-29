В среду, 29 сентября, 50-летний Бэйхан Мутлу вместе с друзьями отдыхал в лесу близ Бурсы, что в Турции. Ночью он отошел от своей компании вглубь чащи и исчез. Друзья не колеблясь вызвали полицию.

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Поисково-спасательный отряд сразу прибыл на место. Кроме того, к поискам присоединились и местные жители. Все вместе они прочесывали лес.

Когда волонтеры начали громко кричать имя пропавшего, один из добровольцев поисково-спасательного отряда ответил: "Я здесь!". Вот так неожиданность – это и был Мутлу. Выяснилось, что мужчина присоединился к поискам, думая, что ищут другого человека.



Мужчина ходил по лесу в составе поисково-спасательного отряда, пока не узнал, что ищут его / Фото Daily Sabah

Спасательная команда подготовила отчет об удачном завершении поисковой операции и доставила "пропавшего" мужчину домой.

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