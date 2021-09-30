Про цей випадок співачка повідомила в своєму інстаграмі. У сторіз Шакіра розмістила відео, де показала свою розірвану сумку, проте обличчя на кадрах видно не було. У ролику вона розповіла, що на неї "напала" пара свиней, які нахабно вкрали її сумку, в якій також знаходився її мобільний телефон.

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Проте відомо, що володарка премії "Греммі" та її син не постраждали. А ось речам співачки дісталося. Шакіра спробувала дати відсіч грабіжникам, але кабани були хитрішими і спритнішими. Згодом сумку вдалося знайти в лісі – всю брудну.

Подивіться, як два кабани, які напали на мене в парку, зіпсували мою сумку,

– говорить співачка на відео.

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