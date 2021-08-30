В сети стали вирусными ролики с прохожими, которые делают колесо во время сюжета об урагане Ида

29 августа на Луизиану, что в США, обрушился ураган Ида. Казалось бы ничего смешного, однако любители пошутить издеваются над репортером телеканала Weather Джимом Кантором. Ведь в своих репортажах он демонстрировал излишнюю драматизацию выступлений.

Ураган Ида достиг берегов Луизианы, он накрыл побережье Мексиканского залива и продолжает оставлять за собой разрушительный след. Один за другим на телеканале The Weather Channel выходят сюжеты о нем. В одном из таких репортажей репортер Джим Кантор решил немного приукрасить метеорологическое явление. В своих видеосюжетах, когда Джим говорит об урагане, сильный ветер сбивает его с ног.

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Для репортажа журналист, который рассказывает о погоде, надел бейсбольный шлем и выглядит так, будто его вот-вот снесет. Однако в видео, которые стали популярными в сети, люди на переднем плане спокойно ходили вокруг него в одной футболке и шортах. И даже выполняли колесо. Таким образом люди пытались прямо потроллить репортера и смеялись над ним.

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