Ураган Іда досяг берегів Луїзіани, він накрив узбережжя Мексиканської затоки та продовжує залишати за собою руйнівний слід. Один за одним на телеканалі The Weather Channel виходять сюжети про нього. В одному з таких репортажів репортер Джим Кантор вирішив трохи прикрасити метеорологічне явище. У своїх відеосюжетах, коли Джим говорить про ураган, сильний вітер збиває його з ніг.

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Для репортажу журналіст, який розповідає про погоду, одягнув бейсбольний шолом і виглядає так, ніби його ось-ось знесе. Проте у відео, які стали популярними у мережі, люди на передньому плані спокійно ходили навколо нього в одній футболці та шортах. І навіть виконували колесо. Таким чином люди намагались прямо потролити репортера та сміялися з нього.

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