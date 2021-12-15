В сети представили постер спецэпизода "Гарри Поттера" с Хогвартсом

15 декабря 2021 , 12:21
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Источник:

твиттер HBO Max

Онлайн-кинотеатр HBO Max на своей странице в твиттере опубликовал первый постер специального эпизода "Гарри Поттера". Герои ленты вернутся в Хогвартс, чтобы отпраздновать 20 годовщину первого фильма франшизы.

Компания HBO Max по случаю 20-летия выхода первой части фильма готовит для поклонников волшебника Гарри Поттера и его друзей специальный эпизод – "Гарри Поттер 20 лет: Возвращение в Хогвартс". В ленте актеры поттерианы побывают снова в волшебном замке, где расскажут об истории создания предыдущих фильмов и деталях съемок.

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На представленном постере изображен главный замок волшебной киновселенной под названием Хогвартс.

Еще один день до вашего первого взгляда на 20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс. Следите за обновлениями для завтрашнего трейлера!

 

В начале декабря в сети показали первый тизер спецэпизода – в нем несколько героев получают специальные приглашения в школу волшебников.

Тизер "Гарри Поттер 20 лет: Возвращение в Хогвартс": смотреть видео

 

Главные роли сыграют, всем знакомые по предыдущим фильмам, актеры:

  • Дэниел Рэдклифф;
  • Эмма Уотсон;
  • Руперт Гринт;
  • Рейф Файнс;
  • Гарри Олдман;
  • Том Фелтон;
  • Бонни Райт;
  • Джеймс Фелпс;
  • Оливер Фелпс;
  • Робби Колтрейн;
  • Эванна Линч;
  • Хелена Бонэм Картер.
Релиз трейлера к спецэпизоду запланирован на среду, 15 декабря. Премьера спецэпизода "Гарри Поттер 20-ть лет: возвращение в Хогвартс" (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) должна состояться 1 января 2022 года.
Автор: Тата Шаргородська