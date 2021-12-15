Компанія HBO Max з нагоди 20-річчя виходи першої частини фільму готує для прихильників чарівника Гаррі Поттера та його друзів спеціальний епізод – "Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Гоґвортсу". У стрічці актори поттеріани побувають знову у чарівному замку, де розкажуть про історію створення попередніх фільмів та деталі зйомок.
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На представленому постері зображений головний замок чарівного кіновсесвіту під назвою Гоґвортс.
Ще один день до вашого першого погляду на 20-річчя Гаррі Поттера: повернення в Гоґвортс. Слідкуйте за оновленнями для завтрашнього трейлера!
На початку грудня у мережі показали перший тизер спецепізоду – у ньому декілька героїв отримують спеціальні запрошення у школу чарівників.
Тизер "Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Гоґвортсу": дивитись відео
Головні ролі зіграють, всім знайомі за попередніми фільмами, актори:
- Деніел Редкліфф;
- Емма Уотсон;
- Руперт Грінт;
- Рейф Файнс;
- Гарі Олдман;
- Том Фелтон;
- Бонні Райт;
- Джеймс Фелпс;
- Олівер Фелпс;
- Роббі Колтрейн;
- Еванна Лінч;
- Хелена Бонем Картер.