Компанія HBO Max з нагоди 20-річчя виходи першої частини фільму готує для прихильників чарівника Гаррі Поттера та його друзів спеціальний епізод – "Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Гоґвортсу". У стрічці актори поттеріани побувають знову у чарівному замку, де розкажуть про історію створення попередніх фільмів та деталі зйомок.

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На представленому постері зображений головний замок чарівного кіновсесвіту під назвою Гоґвортс.

Ще один день до вашого першого погляду на 20-річчя Гаррі Поттера: повернення в Гоґвортс. Слідкуйте за оновленнями для завтрашнього трейлера!

На початку грудня у мережі показали перший тизер спецепізоду – у ньому декілька героїв отримують спеціальні запрошення у школу чарівників.

Тизер "Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Гоґвортсу": дивитись відео

Головні ролі зіграють, всім знайомі за попередніми фільмами, актори:

Деніел Редкліфф;

Емма Уотсон;

Руперт Грінт;

Рейф Файнс;

Гарі Олдман;

Том Фелтон;

Бонні Райт;

Джеймс Фелпс;

Олівер Фелпс;

Роббі Колтрейн;

Еванна Лінч;

Хелена Бонем Картер.

Реліз трейлера до спецепізоду запланований на середу, 15 грудня. Прем'єра спецепізоду "Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Гоґвортсу" (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) має відбутися 1 січня 2022 року.