Компания HBO Max по случаю 20-летия выхода первой части фильма готовит для поклонников волшебника Гарри Поттера и его друзей специальный эпизод – "Гарри Поттер 20 лет: Возвращение в Хогвартс". В ленте актеры поттерианы побывают снова в волшебном замке, где расскажут об истории создания предыдущих фильмов и деталях съемок.

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На представленном постере изображен главный замок волшебной киновселенной под названием Хогвартс.

Еще один день до вашего первого взгляда на 20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс. Следите за обновлениями для завтрашнего трейлера!

В начале декабря в сети показали первый тизер спецэпизода – в нем несколько героев получают специальные приглашения в школу волшебников.

Тизер "Гарри Поттер 20 лет: Возвращение в Хогвартс": смотреть видео

Главные роли сыграют, всем знакомые по предыдущим фильмам, актеры:

  • Дэниел Рэдклифф;
  • Эмма Уотсон;
  • Руперт Гринт;
  • Рейф Файнс;
  • Гарри Олдман;
  • Том Фелтон;
  • Бонни Райт;
  • Джеймс Фелпс;
  • Оливер Фелпс;
  • Робби Колтрейн;
  • Эванна Линч;
  • Хелена Бонэм Картер.