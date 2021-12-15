Компания HBO Max по случаю 20-летия выхода первой части фильма готовит для поклонников волшебника Гарри Поттера и его друзей специальный эпизод – "Гарри Поттер 20 лет: Возвращение в Хогвартс". В ленте актеры поттерианы побывают снова в волшебном замке, где расскажут об истории создания предыдущих фильмов и деталях съемок.
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На представленном постере изображен главный замок волшебной киновселенной под названием Хогвартс.
Еще один день до вашего первого взгляда на 20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс. Следите за обновлениями для завтрашнего трейлера!
В начале декабря в сети показали первый тизер спецэпизода – в нем несколько героев получают специальные приглашения в школу волшебников.
Тизер "Гарри Поттер 20 лет: Возвращение в Хогвартс": смотреть видео
Главные роли сыграют, всем знакомые по предыдущим фильмам, актеры:
- Дэниел Рэдклифф;
- Эмма Уотсон;
- Руперт Гринт;
- Рейф Файнс;
- Гарри Олдман;
- Том Фелтон;
- Бонни Райт;
- Джеймс Фелпс;
- Оливер Фелпс;
- Робби Колтрейн;
- Эванна Линч;
- Хелена Бонэм Картер.