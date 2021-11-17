Как праздновали 20-летие фильма

Размеры кондитерского шедевра впечатляют. Его длина составила 183 сантиметра, высота – 152 сантиметра, а вес – 100 килограммов.

Это интересно Гемблинг в мире геймеров: в каких видеоиграх появляются азартные развлечения

Десерт полностью изготовлен из веганских ингредиентов, а изнутри подсвечен 30 фонариками. На его создание Мишель Вибово потратила 320 часов. Это больше, чем 13 полных суток.

Мишель Вибово работала над тортом 320 часов / Фото Pinpep

Торт, несомненно, стал моей самой большой работой. Он потребовал много долгих дней и поздних ночей. Но когда я увидела первую реакцию фанатов, поняла, что это того стоило,

– поделилась художница.

Огромный торт представили фанатам поттерианы в Большом зале студии Ливсден, где было снято немало эпизодов волшебной киноистории. Они попробовали по кусочку десерта, а после этого его подарили благотворительной организации One Vision.

Фанаты "Гарри Поттера" попробовали первые кусочки торта / Фото Pinpep

Она борется с продовольственной бедностью и помогает людям, нуждающимся в этом. По словам основателя организации Эноха Канагараджа, сотни людей, пользующихся их услугами, будут рады получить по кусочку такого невероятного торта.

Спецвыпуск "Гарри Поттера"

20-летие первого фильма отпраздновали не только сладкой копией Хогвартса. Студия HBO представила тизер специального эпизода "Гарри Поттера" , в котором примут участие Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Робби Колтрейн, Гэри Олдман, Хелена Бонэм Картер и другие. Он выйдет 1 января 2022 года.