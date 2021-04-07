"Бэтмен: Долгий Хэллоуин" это ограниченная серия комиксов, состоящая из 13 выпусков от сценариста Джефа Леба и художника Тима Сэйла. Серия была издана DC Comics В 1996 и 1997 годах.

Один из самых известных комиксов о Бэтмене "Долгий Хэллоуин" получил анимационную адаптацию. И 6 апреля Warner Bros. и DC представили трейлер первой части мультфильма "Бэтмен: Долгий Хэллоуин".

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Первая часть начинается с того, что жестокое убийство на Хэллоуин побуждает молодого Бэтмена заключить договор с двумя единственными неподкупными судьями города (капитаном полиции Джеймсом Горданом и окружным прокурором Харви Дентом). Вместе они хотят уничтожить римлянина, главу печально известной и могущественной преступной семьи Фальконе. Но когда на День благодарения и Рождество происходит больше смертей, становится ясно, что вместо обычного бандитского насилия они также имеют дело с серийным убийцей, личность которого с каждым спорным доказательством становится все труднее распознать.

Режиссером выступил Крис Палмер ("Супермен: Человек завтрашнего дня"). Озвучил Бэтмена в мультфильме Дженсен Эклс из сериала "Сверхъестественное". Ная Ривера озвучила Женщину-кошку, Джош Дюамель – Харви Дента, Билли Берк – Джима Гордона, Трой Бейкер – Джокера.

Релиз первой части мультфильма запланирован на лето 2021 года, а второй – на осень.