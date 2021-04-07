"Бетмен: Довгий Гелловін" це обмежена серія коміксів, яка складається з 13 випусків, від сценариста Джефа Леба та художника Тіма Сейла. Серія була видана DC Comics у 1996 та 1997 роках.

Один з найвідоміших коміксів про Бетмена "Довгий Гелловін" отримав анімаційну адаптацію. І 6 квітня Warner Bros. і DC представили трейлер першої частини мультфільму "Бетмен: Довгий Гелловін".

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Перша частина починається з того, що жорстоке вбивство на Гелловін спонукає молодого Бетмена укласти договір з двома єдиними непідкупними законниками міста (капітаном поліції Джеймсом Горданом і окружним прокурором Гарві Дентом). Разом вони хочуть знищити римлянина, главу сумнозвісної та могутньої злочинної сім'ї Фальконе. Але коли на День подяки та Різдво відбувається більше смертей, стає ясно, що замість звичайного бандитського насильства вони також мають справу з серійним вбивцею, особистість якого з кожним суперечливим доказом стає все важче розпізнати.

Режисером виступив Кріс Палмер ("Супермен: Людина завтрашнього дня"). Озвучив Бетмена у мультфільмі Дженсен Еклс із серіалу "Надприродне". Ная Рівера озвучила Жінку-кішку, Джош Дюамель – Гарві Дента, Біллі Берк – Джима Гордона, Трой Бейкер – Джокера.

Реліз першої частини мультфільму запланований на літо 2021 року, а другий – на осінь.