Колишній вуличний кіт Рупе-Шакір очолює метал-гурт CATTERA. Нещодавно гурт записав благодійний сингл "Hunger of the Beast".

Кіт Рупе-Шакір тинявся вулицями, допоки не опинився у котячому притулку Whiskers-A-GoGo. Звідти його і забрала продакт-менеджера Fearless Records Анна Мрзиглоки.

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Анна побачила, що її новий улюбленець володіє зоряною силою. А коли почула його емоційне нявкання зрозуміла, що він повинен очолювати метал-гурт – CATTERA.

І нещодавно гурт випустив свій перший сингл "Hunger of the Beast". Дебютний сингл CATTERA є благодійним – всі кошти від продажу будуть направлені у Whiskers-A-GoGo. Це саме та бруклінська некомерційна волонтерська організація з порятунку кішок, яка витягла Рупе-Шакіра з вулиці та допомогла знайти будинок.

Я розумію, наскільки важливо мати хорошу лапу. Я просто нявкаю весь день, так що інакше ви б не дізналися про CATTERA,

– "написав" у своєму інстаграмі хвастатий вокаліст.

Я дуже радий випустити свій перший трек з CATTERA, так як я великий шанувальник метал-гуртів OG з царства тварин, таких як Hatebeak і Caninus. Я сподіваюся, що зможу надихнути всіх вуличних кішок, яким є що сказати,

– "ділиться враженнями" Рупе-Шакір.

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