Бывший уличный кот Рупе-Шакир возглавляет метал-группу CATTERA. Недавно группа записала благотворительный сингл "Hunger of the Beast".

Кот Рупе-Шакир бродил по улицам, пока не оказался в кошачьем приюте Whiskers-A-GoGo. Оттуда его и забрала продакт-менеджер Fearless Records Анна Мрзиглоки.

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Анна увидела, что ее новый любимец обладает звездной силой. А когда услышала его эмоциональное мяуканье поняла, что он должен возглавлять метал-группу – CATTERA.

И недавно группа выпустила свой первый сингл "Hunger of the Beast". Дебютный сингл CATTERA является благотворительным – все средства от продажи будут направлены в Whiskers-A-GoGo. Это именно та бруклинская некоммерческая волонтерская организация по спасению кошек, которая вытащила Рупе-Шакира с улицы и помогла найти дом.

Я понимаю, насколько важно иметь хорошую лапу. Я просто мяукаю весь день, так что иначе вы бы не узнали о CATTERA,

– "написал" в своем инстаграме хвастливый вокалист.

Я очень рад выпустить свой первый трек с CATTERA, так как я большой поклонник метал-групп OG из царства животных, таких как Hatebeak и Caninus. Я надеюсь, что смогу вдохновить всех уличных кошек, которым есть что сказать,

– "делится впечатлениями" Рупе-Шакир.

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