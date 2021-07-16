Новый сериал о кукле-убийце Чаки продолжает популярный хоррор-франшизу. Исполнительным продюсером проекта выступает автор франшизы Дон Манчини, который также занимался рядом сиквелов.
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По сюжету сериала идиллический американский городок погрузился в хаос после того, как на распродаже в пригородном дворе появляется хорошо знакомая зрителю кукла. В скором времени всем предстоит разобраться с серией ужасающих убийств, которые начнут раскрывать глубокое лицемерие и скрытые секреты города. Тем временем друзья и враги из прошлого Чаки возвращаются в его мир и грозят раскрыть правду о его загадочном происхождении как, казалось бы, обычного ребенка, который каким-то образом стал этим печально известным монстром.
Одна из вещей, которыми мы гордимся и что, я думаю, делает нашу франшизу уникальной, – это то, что мы создали относительно целостное и связное повествование течение 33 лет из семи фильмов, а теперь и восьми телевизионных серий,
– говорит Манчини.
Промо-кадр сериала о кукле Чаки / Фото Entertainment
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