Первый "Форсаж", премьера которого состоялась в 2001 году, рассказывал зрителям историю о незаконных уличных гонках. Однако следующие фильмы постепенно приобретали все больший масштаб и глубину. Речь не только о более технологическом транспорте и оружие, но и о взаимоотношениях героев – вместе они пережили немало приключений и стали настоящей семьей.

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Тема семейных ценностей всегда была одной из ведущих в "Форсаже". Особенно часто о них говорил Доминик Торетто, роль которого исполняет Вин Дизель. Герой уверен, что семья – это самое важное в жизни, и с ним трудно поспорить.

Однако иногда его действия и убеждения граничат с абсурдом, что делает их отличной темой для интернет-мемов. Новая порция смешных картинок о семье и Доминике Торетто, который с ее помощью преодолевает все сложности, заполонила сеть после премьеры нового фильма. Развлечения 24 собрали самые смешные из них. Приятного просмотра!

Кевин: – Я не хочу новую семью! Я не хочу никакую семью! Доминик:

Ради семьи Торетто попал даже в "Король Лев"

Гарри Поттер: – Что с ним случилось? Доминик: – У него не было семьи.

Танос: – Я неминуем. Доминик: Нет, семья неминуема!

– У тебя есть мой меч. – И мой лук. – И мой топор. – И моя семья...

"Это время для семьи!"

Локи: – У меня есть армия. Доминик: – У нас есть семья.

– Дом, что ты здесь делаешь? – С семьей так не поступают.

– Дом, это самоубийство! – Танос сильный… Но не такой сильный как семья!

– Он с тобой? – Я думал, что он с тобой… – Я с моей семьей!

– Кажется, тебе нужна помощь, Скайуокер! – Дом, что ты делаешь в космосе? – Тебе не нужна логика, когда у тебя есть семья...

– Гравитация так не работает. – У меня нет гравитации, у меня есть семья.

Нет ничего сильнее семьи

Выбор очевиден

Семейный размер – это то, что нужно

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