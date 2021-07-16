У мережі показали перший тизер серіалу про ляльку-вбивцю Чакі: відео

Новий серіал про ляльку-вбивцю Чакі продовжує популярний хоррор-франшизу. Виконавчим продюсером проєкту виступає автор франшизи Дон Манчіні, який також займався низкою сиквелів.

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За сюжетом серіалу ідеалістичне американське містечко занурилася в хаос після того, як на розпродажі в приміському дворі з'являється добре знайома глядачеві лялька. Незабаром всім належить розібратися із серією страхітливих вбивств, які почнуть розкривати глибоке лицемірство і приховані секрети міста. Тим часом друзі й вороги з минулого Чакі повертаються в його світ і загрожують розкрити правду про його загадкове походження як, здавалося б, звичайної дитини, який якимось чином став цим сумно відомим монстром.

Одна з речей, якими ми пишаємося і що, я думаю, робить нашу франшизу унікальною, – це те, що ми створили відносно цілісне і зв'язне оповідання протягом 33 років з семи фільмів, а тепер і восьми телевізійних серій,

– говорить Манчіні.



Промо-кадр серіалу про ляльку Чакі / Фото Entertainment

Тизер майбутнього серіалу про ляльку вбивцю Чакі: дивитись онлайн

Прем'єра серіалу про Чакі запланована на 12 жовтня 2021 року.

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