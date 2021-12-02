Создатели "Ледникового периода" еще несколько лет назад заявляли об отдельном проекте, посвященном Баку. И вот наконец в начале ноября 2021 года студия Disney представила тизер-трейлер "Ледниковый период: Приключения Бака".
К теме Disney представила первый трейлер мультфильма "Ледниковый период: Приключения Бака"
А в четверг, 2 декабря, на официальной странице мультфильма в твиттере опубликовали первый постер анимационной ленты.
В январе этого года пришло время разозлиться! Приключения Бака Уайлда в ледниковый период начинаются.
Постер мультфильма "Ледниковый период: приключения Бака" / Фото твиттер ICE AGE
Сюжет
События мультфильма будут происходить в подземном затерянном мире, где живут динозавры. Одноглазого Бака будут сопровождать опоссумы Эдди и Крэш, которые также появлялись в предыдущих фильмах. Не обойдется и без основных героев "Ледникового периода" – мамонтов Мэнни и Элли, ленивца Сида и тигра Диего.
Это интересно Блогер без грима за секунды превращается из Киры Найтли в Хью Гранта: вирусный мастер-класс
Трейлер мультфильма "Ледниковый период: Приключения Бака": смотреть видео
Первая часть мультфильма "Ледниковый период" вышла в 2002 году и была достаточно успешной. В 2006 году появилась вторая часть – "Глобальное потепление". Затем были "Эра динозавров", "Континентальный дрейф", "Столкновение неизбежно".