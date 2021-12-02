Творці "Льодовикового періоду" ще кілька років тому заявляли про окремий проєкт, присвячений Баку. І ось нарешті на початку листопада 2021 року студія Disney представила тизер-трейлер "Льодовиковий період: Пригоди Бака".

До теми Disney представила перший трейлер мультфільму "Льодовиковий період: Пригоди Бака"

А у четвер, 2 грудня, на офіційній сторінці мультфільму у твітері опублікували перший постер анімаційної стрічки.

У січні цього року прийшов час розлютитися! Пригоди Бака Вайлда в льодовиковий період починаються.



Постер мультфільму "Льодовиковий період: Пригоди Бака" / Фото твітер ICE AGE

Сюжет

Події мультфільму відбуватимуться у підземному загубленому світі, де живуть динозаври. Одноокого Бака супроводжуватимуть опосуми Едді і Креш, які також з'являлися в попередніх фільмах. Не обійдеться і без основних героїв "Льодовикового періоду" – мамонтів Менні і Еллі, лінивця Сіда і тигра Дієго.

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Трейлер мультфільму "Льодовиковий період: Пригоди Бака": дивитись відео

Перша частина мультфільму "Льодовиковий період" вийшла у 2002 році і була досить успішною. У 2006 році з'явилася друга частина – "Глобальне потепління". Потім були "Ера динозаврів", "Континентальний дрейф", "Зіткнення неминуче".

Прем'єра "Льодовикового періоду: Пригоди Бака" запланована на 28 січня 2022 року.