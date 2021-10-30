В сети показали первый полноценный трейлер сериала "Ковбой Бибоп" от Netflix

Сериал "Ковбой Бибоп" был анонсирован еще в 2018 году. Однако с тех пор и до сегодняшнего времени о нем не было никакой информации, даже тизеров. И вот недавно Netflix представил трейлер.

Первый долгожданный полноценный трейлер фантастического сериала "Ковбой Бибоп" стриминговый сервис Netflix выложил в сеть 28 октября на своем ютуб-канале. Трейлер сериала выглядит хаотичным, спонтанным и стильным.

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Многосерийная лента "Ковбой Бибоп" снята по мотивам одноименного аниме. Сюжет развивается в 2071 году. Группа охотников за головами перемещается по космосу на космическом корабле "Бибоп" и ловит преступников, чтобы заработать себе на жизнь. Авторы заявляли, что сериал не будет повторять оригинал 1998 года и внесли некоторые изменения благодаря увеличенному хронометражу эпизодов. Так что шансы на то, что новый "Ковбой Бибоп" понравится как фанатам первоисточника, так и новичкам, велики.

В видео показана сцена, в которой главные герои – Спайк Шпигель и Джет Блэк знакомятся с Фэй Валентайн. Зрителям также показали несколько боев в духе оригинального аниме-сериала.

Смотрите трейлер фантастического сериала "Ковбой Бибоп": видео

Режиссерами проекта стали Алекс Гарсиа Лопес ("Ведьмак", "Сорвиголова") и Майкл Кетлман ("Как избежать наказания за убийство"). Главные роли исполнили:

Джон Чо (Спайк Шпигель);

Мустафа Шакир (Джет Блэк);

Даниэлла Пинеда (Фэй Валентайн).

Премьера шоу "Ковбой Бибоп" запланирована на 19 ноября 2021 года.

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