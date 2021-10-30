Перший довгоочікуваний повноцінний трейлер фантастичного серіалу "Ковбой Бібоп" стрімінговий сервіс Netflix виклав в мережу 28 жовтня на своєму ютуб-каналі. Трейлер серіалу виглядає хаотичним, спонтанним та стильним.

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Багатосерійна стрічка "Ковбой Бібоп" знята за мотивами однойменного аніме. Сюжет розвивається у 2071 році. Група мисливців за головами переміщається по космосу на космічному кораблі "Бібоп" і ловить злочинців, щоб заробити собі на життя. Автори заявляли, що серіал не буде безпосередньо повторювати оригінал 1998 року і внесли деякі зміни завдяки збільшеному хронометражу епізодів. Тож шанси на те, що новий "Ковбой Бібоп" сподобається як фанатам першоджерела, так і новачкам, великі.

У відео показана сцена, в якій головні герої – Спайк Шпігель і Джет Блек знайомляться з Фей Валентайн. Глядачам також показали кілька боїв у дусі оригінального аніме-серіалу.

Дивіться трейлер фантастичного серіалу "Ковбой Бібоп": відео

Режисерами проєкту стали Алекс Гарсіа Лопес ("Відьмак", "Шибайголова") і Майкл Кетлман ("Як уникнути покарання за вбивство"). Головні ролі виконали:

Джон Чо (Спайк Шпігель);

Мустафа Шакір (Джет Блек);

Даніелла Пінеда (Фей Валентайн).

Прем'єра шоу "Ковбой Бібоп" запланована на 19 листопада 2021 року.

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