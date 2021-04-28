Несмотря на пандемию коронавируса и, как следствие, закрытые страны, за последний год в Google было выполнено более 690 тысяч поисковых запросов "нудистские пляжи", "нудистские курорты", "позагорать обнаженными" и тому подобное. Следующая карта расскажет о том, куда можно поехать в отпуск, если вы любите позагорать топлес.

Атмосфера нудистских пляжей содержит в себе океанский бриз, теплые волны, золотой песок и абсолютную свободу от всех табу. Пришел к морю, сбросил все с себя и полностью слился с природой.

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Поэтому, чтобы помочь загорать обнаженным, известный бренд купальных костюмов Pour Moi изучил правила и нормы большинства стран мира и представил карту, где путешественники могут загорать топлес или обнаженными, не нарушая закона. В зависимости от того, где разрешено загорать в обнаженном виде и при каких условиях, карту раздели по цветам:

Красным выделены 38 стран – это страны, где публичное обнажение любого вида неприемлемо или незаконно, даже не оскорбительное публичное принятие солнечных ванн топлес.

– это страны, где публичное обнажение любого вида неприемлемо или незаконно, даже не оскорбительное публичное принятие солнечных ванн топлес. Зеленым (39 стран) – это места, которые довольно непринужденно относятся к принятию солнечных ванн топлес или обнаженными в общественных местах, что позволяет делать это в нескольких официальных и неофициальных местах.

– это места, которые довольно непринужденно относятся к принятию солнечных ванн топлес или обнаженными в общественных местах, что позволяет делать это в нескольких официальных и неофициальных местах. Оранжевым (29 стран) – указывают на действующие в этих странах законы, неоднозначные или противоречивые, или где есть очень ограниченное количество мест, где можно загорать обнаженным – в этих местах потребуется немного больше исследований, прежде чем снимать купальник.

– указывают на действующие в этих странах законы, неоднозначные или противоречивые, или где есть очень ограниченное количество мест, где можно загорать обнаженным – в этих местах потребуется немного больше исследований, прежде чем снимать купальник. Серым цветом обозначены страны, в отношении которых недостаточно классификационной информации.

Мы знаем, что многие из наших клиентов любят снимать купальники, когда загорают, и, делая предварительные шаги к открытию международных поездок, мы хотели помочь людям узнать, где можно и где нельзя ходить топлес, когда загораешь,

– сказал основатель Pour Moi Майкл Томсон.



Карта, которая показывает, в каких странах разрешено загорать топлес и голым / Фото Pour Moi

Отдельно была представлена карта США с описанием правил принятия солнечных ванн топлес и обнаженным телом для каждого штата. Согласно представленным данным, в 32 штатах нет никаких юридических проблем, связанных с принятием солнечных ванн в обнаженном виде. Однако это незаконно в Юте, Индиане, Южной Каролине и Теннесси, поэтому они получили красный цвет.



Карта США которая показывает, в каких штатах разрешено загорать топлес и голым / Фото Pour Moi

Мы – британская компания, и британцы воспринимаются как довольно скромные люди, но это неправда, многие из нас любят бывать естественно на солнышке! Было интересно сравнивать, какие страны больше всего заинтересованы в солнечных ваннах обнаженными, а в каких действуют законы о запрете наготы,

– рассказал Майкл.