Попри пандемію коронавірусу та, як наслідок, закриті країни, за останній рік у Google було виконано понад 690 тисяч пошукових запитів "нудистські пляжі", "нудистські курорти", "позасмагати оголеними" тощо. Наступна карта розповість про те, куди можна поїхати у відпустку, якщо ви любите позасмагати топлес.

Атмосфера нудистських пляжів містить в собі океанський бриз, теплі хвилі, золотий пісок і абсолютну свободу від усіх табу. Прийшов до моря, скинув все з себе і повністю злився з природою.

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Тож щоб допомогти засмагати оголеним, відомий бренд купальних костюмів Pour Moi вивчив правила і норми більшості країн світу та представив мапу, де мандрівники можуть засмагати топлес або оголеними, не порушуючи закону. В залежності від того, де дозволено засмагати в оголеному вигляді та при яких умовах, карту розділи по кольорах:

Червоним виділені 38 країн – це країни, де публічне оголення будь-якого виду неприйнятно або незаконно, навіть не образливе публічне прийняття сонячних ванн топлес.

– це країни, де публічне оголення будь-якого виду неприйнятно або незаконно, навіть не образливе публічне прийняття сонячних ванн топлес. Зеленим (39 країн) – це місця, які досить невимушено ставляться до прийняття сонячних ванн топлес або оголеними в громадських місцях, що дозволяє робити це в декількох офіційних і неофіційних місцях.

– це місця, які досить невимушено ставляться до прийняття сонячних ванн топлес або оголеними в громадських місцях, що дозволяє робити це в декількох офіційних і неофіційних місцях. Оранжевим (29 країн) – вказують на чинні у цих країнах закони, які неоднозначні або суперечливі, або де є дуже обмежена кількість місць, де можна засмагати оголеним – в цих місцях буде потрібно трохи більше досліджень, перш ніж знімати купальник.

– вказують на чинні у цих країнах закони, які неоднозначні або суперечливі, або де є дуже обмежена кількість місць, де можна засмагати оголеним – в цих місцях буде потрібно трохи більше досліджень, перш ніж знімати купальник. Сірим кольором позначені країни, стосовно яких недостатньо класифікаційної інформації.

Ми знаємо, що багато наших клієнтів люблять знімати купальники, коли загоряють, і, роблячи попередні кроки до відкриття міжнародних поїздок, ми хотіли допомогти людям дізнатися, де можна і де не можна ходити топлес, коли загоряєш,

– сказав засновник Pour Moi Майкл Томсон.



Мапа, яка показує, в яких країнах дозволено засмагати топлес і оголеним / Фото Pour Moi

Окремо була представлена мапа США з описом правил прийняття сонячних ванн топлес і оголеним тілом для кожного штату. Згідно з представленими даними, у 32 штатах немає бути жодних юридичних проблем, пов'язаних з прийняттям сонячних ванн в оголеному вигляді. Проте це незаконно в Юті, Індіані, Південній Кароліні та Теннессі, тому вони отримали червоний колір.



Мапа США яка показує, в яких штатах дозволено засмагати топлес і голим / Фото Pour Moi

Ми – британська компанія, і британці сприймаються як досить скромні люди, але це неправда, багато хто з нас любить бувати природно на сонечку! Було цікаво порівнювати, які країни найбільше зацікавлені в сонячних ваннах оголеними, а в яких чинні закони про заборону наготи,

– розповів Майкл.