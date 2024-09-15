Стоимость монеты может превышать 500 тысяч долларов (около 20 миллионов гривен).

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Что известно о редкой монете

Коллекционная монета входила в один из наборов, выпущенных в 1975 году, и никогда не была в обращении. Одна из ее ключевых особенностей – ошибка, допущенная во время чеканки, а именно отсутствие буквы "S", обозначающей принадлежность к монетному двору Сан-Франциско.

Впечатляет! Всего известно 2 монеты из серии с такой особенностью. Второй 10-центовик монетного двора Сан-Франциско с ошибкой продали в 2019 году за 456 тысяч долларов с аукциона, а потом его перекупил какой-то частный коллекционер.

Сестры, имя которых не разглашается, рассказали, что брат упоминал о какой-то уникальной монете в банковской ячейке. Они даже не подозревали, что раритетная вещь может стоить таких денег. Предыдущий владелец купил уникальную вещь в 1978-м, когда коллекционеры уже охотились за ней, за 18,2 тысячи долларов и хранил как финансовую подушку для семейного бизнеса.

Существует вероятность того, что впоследствии будут обнаружены и другие экземпляры этой редкой монеты. Однако, как отмечают эксперты, они могут быть найдены только среди наборов "proof" 1975 года.