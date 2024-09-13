Однако создатель начал воплощать ее в жизнь только сейчас.

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Как выглядит странное изобретение

Мотоцикл напоминает винтажные велосипеды типа "паук", которые были популярны в конце XIX века. У него огромное переднее колесо и маленькое заднее.

Справка. Винтажные велосипеды типа "паук" (также известные как "пенни-фартинг" или "high-wheel") были популярны в конце 19 века. Их особенность – большое переднее колесо и значительно меньшее заднее, что придавало велосипеду эксцентричный вид.



Такие велосипеды использовались до появления современных конструкций, поскольку большие колеса позволяли развивать большую скорость. Однако они были достаточно опасными из-за высоты сиденья и сложности управления. Сегодня "пауки" являются ценными коллекционными экземплярами и символами велосипедной истории.

Оба колеса позаимствованы у трактора и приспособлены для бездорожья, а соединяет их мощная стальная рама. К тому же дизайн передней части напоминает "нос" трактора.

Заднее колесо вращается небольшим мотором с помощью приводных цепи и ремня. Максимальная скорость составляет 24 километра в час.

Как выглядит необычный гибрид: смотрите видео